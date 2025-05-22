Гидрометцентр сообщил о выпадении семикратной нормы осадков в Челябинской области

В Челябинской области за вторую декаду мая выпало рекордное количество осадков — семикратная норма. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
По информации синоптиков, на юге области зафиксировано наибольшее количество осадков — 35–70 миллиметров, что составляет 300–700% от декадной нормы. В крайних северных, горных западных и северо-восточных районах количество осадков было меньше — 8–11 миллиметров, что соответствует 40–70% нормы.
В центральных, восточных и северных районах области за этот период выпало 15–30 миллиметров осадков. Температура воздуха колебалась в пределах +11…+15 градусов, добавил RT.
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