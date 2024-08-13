Гидрометцентр России: научно обоснованный прогноз погоды делается максимум на 10 дней

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что научно обоснованный прогноз погоды можно сделать максимум на 7-10 дней.

«Дальше этого срока наука еще не научилась делать прогнозы. Это только приметы народные, которые не совсем научные», — сказал он.

По словам специалиста, в ближайшее время температура воздуха по России ожидается в пределах климатической нормы. На юге Поволжья столбики термометров будут показывать примерно на четыре градуса ниже нормы, а в районе Санкт-Петербурга — чуть выше нормы.