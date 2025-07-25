Гидрометцентр предупредил жителей Свердловской области о прохладных выходных
Предстоящие выходные станут самыми холодными днями текущей недели. Причина похолодания — смещение циклона, сообщило Ura.ru со ссылкой на уральский Гидрометцентр.
По данным синоптиков, 26 и 27 июля в регион поступит порция воздуха с северных широт. Кроме того, территорию накроют дожди.
В Екатеринбурге 25 июля прогнозируют до +21 градуса. В выходные температура опустится до +19 градусов. Также ожидаются дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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