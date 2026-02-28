Гидрометцентр предупредил жителей Новосибирской области о 40-градусных морозах в выходные

В выходные дни в Новосибирской области ожидаются сильные морозы, достигающие -40 градусов ночью в отдельных районах. Об этом сообщил atas.info со ссылкой на данные Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Дневные температуры также останутся низкими, составляя около -30 градусов.

В самом Новосибирске погода будет немного мягче. В субботу днем воздух прогреется до -20…-22 градусов, а ночью опустится до -29. В воскресенье ночью столбик термометра может упасть до -32 градусов, однако днем температура сохранится на прежнем уровне.