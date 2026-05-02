Гидрометцентр предупредил жителей Крыма о прохладной погоде в начале мая

С 1 по 5 мая в Крыму не ожидается тепла: полуостров встретит майские праздники с прохладной и дождливой погодой. Об этом сообщила начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с сайтом «Крым 24» .

По ее словам, наиболее интенсивные осадки прогнозируются 3, 4 и 5 мая. Дожди продолжатся на протяжении всех праздничных дней.

Температура воздуха в Симферополе будет низкой: +8…+11 градусов днем и +3…+7 градусов ночью. Также ожидается северо-восточный ветер.