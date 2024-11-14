Гидрометцентр: пасмурная погода продержится на Ставрополье до конца недели

Синоптики предупредили жителей Ставропольского края о пасмурной погоде, которая продержится до конца текущей недели. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В пятницу, 15 ноября, административный центр могут накрыть небольшие дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+11 градусов, ночью — до +3…+6 градусов. Порывы ветра будут достигать 8-10 метров в секунду.
В субботу в городе сохранятся осадки. Ожидается похолодание днем до +4 градусов, ночью — до +2…+3 градусов. В воскресенье дожди прекратятся. Воздух прогреется до +5…+6 днем, ночью прогнозируется до +2 градусов.
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