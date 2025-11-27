Гидрометцентр ХМАО предупредил о 40-градусных морозах

В некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа температура воздуха опустится до −41 градуса. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружной Гидрометцентр.

Резкое похолодание ожидается уже в пятницу, 28 ноября. Синоптики прогнозируют переменчивую облачность, небольшой снег днем и гололедицу на дорогах. Ветер будет юго-восточным со скоростью 5–10 метров в секунду.

В Ханты-Мансийске столбики термометров опустятся до -26 градусов, в Сургуте — до -29 градусов. Жителей Нижневартовска предупредили о похолодании до -31 градуса.