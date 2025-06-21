Гидролог Станичный назвал временной ситуацию с холодной водой на побережье Крыма

В Крыму с середины июня туристы столкнулись с неожиданным явлением: температура воды в Черном море резко снизилась до +14 градусов. За период с 16 по 18 июня посетители пляжей не смогли насладиться теплыми волнами, на которые рассчитывали. В беседе с Pravda.Ru свое мнение высказал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

По его словам, явление носит временный характер. Уже сейчас в центральной части Черного моря температура воды достигает +22…+23 градусов. По прогнозам, в ближайшие дни теплая вода вернется и к крымскому побережью.

Как пояснил специалист, само явление связано с природным процессом, известным как апвеллинг. Речь идет о перемещении холодных глубинных масс воды к поверхности под воздействием западных ветров или ветров, дующих вдоль берега, добавил aif.ru.