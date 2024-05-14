Гидролог Шишкин призвал грибников и путешественников надевать в лес одежду ярких цветов | 360°

Общество 14 мая 2024, 10:43 Гидролог Шишкин призвал грибников и путешественников надевать в лес одежду ярких цветов

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Петербургский гидролог, путешественник Василий Шишкин в беседе с ИА RuNews24 рассказал о правилах подготовки к походу в лес. Первым делом эксперт указал на выбор одежды, которая должна быть ярких цветов.

Шишкин пояснил, что популярный у грибников, рыбаков и охотников камуфляж существенно затрудняет поиски, а вот яркая одежда в случае форс-мажоров существенно помогает спасателям.

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Гидролог также призвал брать с собой полностью заряженный телефон, пауэрбанк, еду и воду, нож, спички, свисток, фонарик и лекарства. В том случае, если вы потерялись или с вами что-то случилось, нужно позвонить по номеру 112, добавил Шишкин.