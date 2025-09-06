Гидролог Расаев предупредил тюменцев, что отмели реки Туры сохранятся до весеннего паводка

Жители Тюмени обращают внимание на быстрое снижение уровня реки Туры. Ситуацию прокомментировал гидролог Андрей Расаев, сообщил nashgorod.ru.

По его словам, сентябрь и октябрь традиционно характеризуются минимальным количеством воды в реке. Даже кратковременные дожди незначительно поднимают уровень, но эффект длится недолго. Радикального увеличения объема воды ожидать не стоит.

Как пояснил специалист, до похолоданий сохранится как запах, так и цветение воды в заводях. Отмели Туры сохранятся до весеннего паводка, считает ученый.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте