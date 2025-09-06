Гидролог Расаев предупредил тюменцев, что отмели реки Туры сохранятся до весеннего паводка

По его словам, сентябрь и октябрь традиционно характеризуются минимальным количеством воды в реке. Даже кратковременные дожди незначительно поднимают уровень, но эффект длится недолго. Радикального увеличения объема воды ожидать не стоит.

Как пояснил специалист, до похолоданий сохранится как запах, так и цветение воды в заводях. Отмели Туры сохранятся до весеннего паводка, считает ученый.