Гидролог Расаев озвучил прогноз уровня воды в реке Тура в Тюмени на ближайшие пять лет

По оценкам специалистов, река Тура в Тюмени продолжит оставаться на низком уровне в ближайшие годы. Об этом написал сайт nashgorod.ru .

Гидролог, кандидат географических наук Андрей Расаев считает, что в перспективе пяти лет ситуация может частично стабилизироваться, но рассчитывать на быстрое восстановление не стоит.

«Если говорить о горизонте пяти лет, многое будет зависеть от погодных условий, прежде всего от снегозапасов и характера весеннего половодья. При благоприятных сценариях река может частично восстановить уровень, но это будет происходить постепенно. Речь скорее о стабилизации, чем о возвращении к прежним значениям», — отметил специалист.