Гидролог Кузнецов предупредил о возможном сильном паводке весной в Тюмени

Весной Тюмень может столкнуться с мощным паводком: болота и пойма Туры уже заполнены водой. Гидролог Игорь Кузнецов считает, что риск вырастет при снежной и морозной зиме, пишет Ura.ru .

Кузнецов сообщил, что в ближайший год Тура не обмелеет до минимальных отметок. Зимой вода продолжит поступать из болот, а весной они не смогут накопить значительный ее объем из-за нынешнего заполнения.

«Река не обмелеет, болота и пойма полны воды. Большая вода опаснее маловодности», — пояснил гидролог.

По словам специалиста, при морозной и снежной зиме паводок может оказаться очень сильным. Весной уровень воды в Туре способен превысить девять метров, передает RT.

В этом году Тура поднималась почти до девяти метров после обильных дождей. В июне в Тюмени выпало 2,5 месячной нормы осадков, а 28 июля в городе и округе ввели режим ЧС. В начале августа вода начала спадать, за месяц уровень снизился примерно на три метра. Сейчас он составляет 414 сантиметров.