Гидролог Копачевский заявил, что на строительство новых водохранилищ в Крыму потребуется 10 лет

Засушливая погода в Крыму ставит перед властями новые задачи по строительству водохранилищ, но реализовать их быстро не получится, на это потребуется не менее 10 лет. Об этом «Радио Крым» рассказал гидролог Анатолий Копачевский.
Он отметил, что строительство водохранилища требует серьезной многоуровневой подготовки. В частности, проведения целого ряда изыскательных работ, а также создания необходимой инфраструктуры.
Копачевский подчеркнул, что в этом деле нет места спешки и пытаться создать новое водохранилище за несколько месяцев — просто нецелесообразно. К строительству нужно подходить ответственно и системно и быт готовыми к тому, что оно займет годы.
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