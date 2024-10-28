Гидролог Копачевский предсказал засуху в Крыму в 2026 и 2027 годах

В 2026 и 2027 годах Крым может столкнуться с серьезной засухой. Об этом «Радио Крым» рассказал гидролог Анатолий Копачевский.

По его словам, пока в регионе нет проблемы с водой, несмотря очень жаркие и засушливые весну и лето. Однако тенденция к недостатку осадков наряду с высокими температурами сохранится и в следующие годы, отметил Копачевский.

Однако он добавил, что несмотря на жару и небольшое количество дождей, пока нет предпосылок к тому, что в Крыму не хватит воды. Засуха будет, но назвать ее критической пока нельзя. На сегодняшний день наиболее опасными все еще считаются 1972 и 1994 годы.