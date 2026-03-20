Гидролог Демченко рассказал, что подъем воды в Туре в Тюмени может оказаться временным

Уровень воды в реке Тура в Тюмени постепенно растет, но пока остается ниже нулевой отметки. По последним данным, показатель составляет около −22 сантиметров, за сутки он увеличивается на несколько сантиметров. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

По оценкам специалистов, подъем воды весной может оказаться кратковременным из-за общего состояния реки и недостаточного накопления воды.

Гидролог Сергей Демченко выразил мнение о перспективах водного режима реки в весенний период. Он подчеркнул, что уровень воды в реке увеличится за счет таяния снега и притока, однако этот подъем будет непродолжительным и неустойчивым.

Демченко указал, что основная проблема заключается не в самом паводковом этапе, а в общем состоянии реки, характеризующемся низкой базовой водностью. Даже при увеличении притока воды в весенний период река не накапливает достаточный объем влаги, что приводит к быстрому снижению уровня воды.