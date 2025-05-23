Гидролог Болгов связал осушение Каспийского моря с изменением климата

Существует вероятность снижения уровня Каспийского моря на 15 метров. Об этом ИА НСН сообщил завлабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов. Такой сценарий рассматривается как негативный и связан с изменениями климата и увеличением испарения. Это может вызвать проблемы для судоходства, нефтяной отрасли и рыболовства, как пояснил один из специалистов.

Сейчас ожидается понижение уровня моря еще на два метра, однако долгосрочные прогнозы пока затруднительны. Ситуация осложняется маловодьем Волги, которое наблюдается последние 10 лет. Уровень Каспийского моря колеблется в зависимости от количества осадков и притока воды, и сейчас он опустился ниже уровня равновесия.

Несмотря на это, эксперты считают, что Каспийское море не повторит судьбу Аральского моря, так как основной фактор здесь — климатический, а не человеческий. В случае с Аральским морем снижение уровня воды было вызвано забором воды из рек для сельского хозяйства, что является результатом человеческой деятельности. В случае же с Каспийским морем влияние человека на уровень воды не настолько значительно.