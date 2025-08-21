Гидролог Беднарук заявил, что для поднятия уровня воды в Волге нужно изолировать заливы, а не углублять каналы

Гидролог Сергей Беднарук объяснил редакции ИА НСН причины отказа правительства от расширения Волго-Каспийского канала. Он уточнил, что затраты на углубление канала не имеют экономических оправданий, поскольку итоговая глубина будет всего 4,5 метра против изначально заявленных пяти метров.
Кроме того, специалист отметил, что проще организовать изоляцию части Кизлярского залива, поддерживая стабильный уровень воды в Каспии, обеспечивающий бесперебойное судоходство.
По словам гидролога, предлагаемый масштаб работ сопоставим с созданием нового крупного международного водного пути вроде Панамского или Суэцкого канала, однако выгоды сомнительны.
