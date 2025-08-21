Гидролог Беднарук заявил, что для поднятия уровня воды в Волге нужно изолировать заливы, а не углублять каналы

Гидролог Сергей Беднарук объяснил редакции ИА НСН причины отказа правительства от расширения Волго-Каспийского канала. Он уточнил, что затраты на углубление канала не имеют экономических оправданий, поскольку итоговая глубина будет всего 4,5 метра против изначально заявленных пяти метров.