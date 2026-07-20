Гидравлические испытания сетей пройдут в Петербурге и Ленобласти

С 20 по 26 июля специалисты проведут 49 гидравлических испытаний в 13 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это необходимо для подготовки к новому отопительному сезону, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на представителей Смольного.

Теплоэнергетики будут искать слабые места в сетях, чтобы предотвратить аварийные ситуации. Они проведут 17 испытаний в Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском районах города и во Всеволожском районе области.

Компания «Теплосеть Санкт‑Петербурга» затронет Калининский, Красногвардейский и Выборгский районы. «Петербургтеплоэнерго» организует 22 испытания в Курортном, Петроградском и Центральном районах. «Теплоэнерго» проведет восемь проверок в Калининском, Московском, Пушкинском, Колпинском, Курортном, Красносельском и Петродворцовом районах.