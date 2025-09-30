«ГидМаркет»: рынок строительного проектирования вырос в 1,7 раза за последние пять лет

В России рынок строительного проектирования демонстрирует рост, несмотря на стагнацию в строительстве. В 2024 году совокупная выручка достигла 1094,2 миллиарда рублей, увеличившись на 13,8% по сравнению с предыдущим годом, сообщил «ФедералПресс» .

Согласно исследованию «ГидМаркет», за последние пять лет российский рынок строительного проектирования вырос в 1,7 раза. Однако стагнация в строительстве оказывает негативное влияние на сегмент архитектурных услуг. По данным «Эксперт РА», в 2025 году объемы строительства снизились в 44 субъектах России.

Чтобы рынок не просел, правительство России утвердило правила подготовки проектной документации неоднократного применения. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил, что применение типовых проектных решений способствует сокращению сроков строительства и снижению финансовых затрат.

Основная тенденция сегодня — сокращение девелоперами объемов аутсорсинговых услуг. Это может негативно отразиться на мелких и средних проектных компаниях.

Директор по развитию архитектурной группы компаний «Семрен и Монссон» в России и СНГ Андрей Петров отметил, что отечественные бюро смогли компенсировать уход зарубежных компаний, но на российский рынок вышли также бюро из стран БРИКС.

На рынке строительного проектирования появляются новые типологии, такие как мультифункциональные объекты и смешанные форматы. Трендом становится создание «мест приложения труда» — комфортных рабочих пространств, заключили эксперты.