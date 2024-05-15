Гид в успешное будущее: школьников из Москвы познакомили с проектом «Город профессий» Норникеля | 360°

Общество 15 мая 2024, 14:30 Гид в успешное будущее: школьников из Москвы познакомили с проектом «Город профессий» Норникеля Ольга Лобачева

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Какие специальности актуальны сегодня и как выбрать работу своей мечты? Об этом и не только поговорили на профориентационной игре-путшествии, которая состоялась в павильоне №57 на Международной выставке «Россия» 14 мая.

Металлургическая отрасль – важнейшая для нашей страны. Но из чего она состоит и люди каких специальностей в ней работают? Мало тех, кто по-настоящему это знает. Учащиеся столичных школ, а также Первого Московского кадетского корпуса познакомились с профессиями горно-металлургической отрасли в рамках просветительского проекта «Встреча поколений», созданного совместно с «Ассоциацией полярников» при содействии Минпросвещения России и Департамента образования и науки Москвы.

Лекторами выступили ректор Корпоративного университета «Норникель» Роман Чураевский и начальник технического отдела Медного завода ГМК «Норильский никель» Кирилл Воронин. Они рассказали ребятам о производстве никеля и о том, какие профессии задействованы в этом процессе на примере интерактивной игры.

«Рассказали о технологическом цикле и медной цепочке нашей компании. Про процессы добычи руды, познакомили с профессиями геолога, маркшейдера, горных инженеров, машинистов-мельниц, плавильщиков, флотаторов, сушильщиков – охватили достаточно большой перечень», – отметил Кирилл Воронин.

Ольга Лобачева

Интерактивная цифровая платформа «Город профессий» стала частью большой профориентационной программы для школьников и студентов, которую проводит компания «Норникель» по всей стране. На платформе можно познакомиться с профессиями в увлекательном формате, пройти профориентационный тест и получить рекомендации по слабым и сильным сторонам.

Проект «Город профессий» ориентирован в первую очередь на школьников и их родителей, а также полезен и интересен и тем, кто видит свое будущее в цветной металлургии.

Ольга Лобачева

«Норникель — лидер отрасли. И мы понимаем, если не будем инвестировать в развитие молодежи и инженерного потенциала, то кадровый резерв не появится. Когда мы занимаемся профориентацией, мы делаем это по-честному. Нам важно, чтобы у ребенка были инструменты, которые помогли бы ему понять, к чему у него есть предрасположенность и сильные стороны. Наша платформа «Город профессий» построена в той же логике», сказал – ректор Корпоративного университета «Норникель» Роман Чураевский.

Участники интерактивного путешествия получили не только теоретические знания о металлургической отрасли, но и закрепили их на практике.

«Это было достаточно интерактивно и полезно. Я раньше думал и знал только несколько основных профессий в горной металлургии, а оказалось, что это очень трудная и масштабная сфера, в которой задействованы различные специалисты. Это удивительно!», подчеркнул – ученик Первого Московского кадетского корпуса Григорий Неверов.