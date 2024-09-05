ГИБДД: за рулем можно находиться не более девяти часов подряд

Автомобилистам важно соблюдать режим отдыха во время длительных поездок. За рулем можно находиться не более девяти часов подряд, сообщил istochnik.online со ссылкой на ГИБДД.

Согласно данным ведомства, водителям стоит делать перерывы каждые 4,5 часа. Продолжительность остановки обычно составляет от 30 минут до двух часов.

В Госавтоинспекции отметили, что усталость — один из основных факторов риска на дороге. В таком состоянии у водителя ухудшаются скорость реакции и концентрация, добавила газета «Петербургский дневник».

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

Воробьев рассказал о достижениях Подмосковья в сфере детской медицины

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте