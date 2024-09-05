ГИБДД: за рулем можно находиться не более девяти часов подряд

Автомобилистам важно соблюдать режим отдыха во время длительных поездок. За рулем можно находиться не более девяти часов подряд, сообщил istochnik.online со ссылкой на ГИБДД.

Согласно данным ведомства, водителям стоит делать перерывы каждые 4,5 часа. Продолжительность остановки обычно составляет от 30 минут до двух часов.

В Госавтоинспекции отметили, что усталость — один из основных факторов риска на дороге. В таком состоянии у водителя ухудшаются скорость реакции и концентрация, добавила газета «Петербургский дневник».