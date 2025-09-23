ГИБДД проверит соблюдение ПДД водителями каршеринга в Петербурге
С 22 по 28 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет рейд «Каршеринг». Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по городу и области.
Цель мероприятия — снизить аварийность и предотвратить нарушения правил водителями машин в краткосрочной аренде.
Госавтоинспекция будет следить за соблюдением ПДД пользователями каршеринга и пресекать нарушения.
В ГИБДД подчеркнули: при управлении автомобилем необходимо проявлять максимум внимания и осторожности, а также следовать требованиям ПДД.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте