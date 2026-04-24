ГИБДД объявила о массовых проверках водителей по стране

В предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей. Главной целью рейдов по стране станет выявление нетрезвых автомобилистов, сообщили в ведомстве .

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» запланировали провести в отдельных районах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и других регионах.

«Не оставаться безучастными к проблеме пьянства за рулем. Если вам станет известно о водителе, управляющем транспортом в нетрезвом виде, сообщайте об этом», — отметили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что за вождение в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность: лишение прав на срок до двух лет и штраф в 45 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью.

В начале апреля водителя КамАЗа лишили прав за пьяное вождение в Салехарде.