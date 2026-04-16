ГИБДД напомнила о штрафах за использование шипованных шин летом

Госавтоинспекция МВД России разъяснила, при каких условиях следует менять зимнюю резину на летнюю, и какие последствия могут быть за несвоевременную замену шин. Как сообщает RT , ключевым фактором является среднесуточная температура воздуха.

Если в течение нескольких дней она держится на уровне +5…+7 градусов и выше, то это оптимальные условия для смены резины. Несвоевременная замена шин может привести к снижению управляемости автомобиля и увеличению риска ДТП, отметила газета «Петербургский дневник».

В ГИБДД уточнили, что согласно перечню неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, использование шипованных шин на легковых автомобилях и небольших грузовиках (массой до 3,5 тонн) запрещено в летние месяцы — с июня по август включительно.

За нарушение этого правила административный кодекс предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Сотрудники Госавтоинспекции стремятся в основном выносить предупреждения водителям, регулярно проводя профилактические беседы и призывая использовать шины, соответствующие сезону, а также строго соблюдать правила дорожного движения.