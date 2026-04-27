Гештальт-терапевт Смолярчук заявила, что зумеры — «люди компромисса»

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение о том, что зумеры отличаются от миллениалов подходом к жизни и взаимодействию с родителями.

По словам специалиста, зумеры являются людьми прагматичными и склонными к компромиссам.

«Зумеры — это заи, это мягкие люди, которые приземляются, как коты на лапы. В любых переговорах они учитывают интересы и родителей в предложении, и свои. Это люди компромисса», — отметила психолог.

Ранее Ирина Смолярчук заявляла, что зумеры — самое «закредитованное» поколение, которое плохо управляет своими бюджетами и не умеет распределять финансы.