Гештальт-терапевт Смолярчук увидела пользу в общении с незнакомцами
Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук высказалась о пользе «шапочных разговоров» в эфире радиостанции «Говорит Москва». Она отметила, что в России существует проблема одиночества, однако российский менталитет помогает ее решать.
«В Российской Федерации проблема одиноких людей есть тоже. Но уникальный российский менталитет, который позволяет нам без зазрения совести заговорить с незнакомцем, прохожим, поделиться какими-то событиями, эти так называемые шапочные разговоры у подъезда, нас очень спасают», — заявила психолог.
По ее мнению, в отличие от европейцев, которые могут скрывать свои проблемы, россияне привыкли делиться переживаниями с окружающими. Это дает возможность выговориться и почувствовать, что ты не одинок.
Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что в китайском App Store лидером стал сервис «Умер?» для одиноких людей. Если пользователь не отмечается в приложении несколько дней, система отправляет уведомление по электронной почте указанным контактам. Причина популярности сервиса — большое число одиноких людей в КНР. По данным переписи населения за 2020 год, в Китае насчитывается более 125 миллионов домохозяйств, в которых проживает один человек.