Герпетолог Рыбалтовский объяснил, что попытка потрогать гадюку может привести к укусу

Герпетолог Евгений Рыбалтовский в беседе с «Абзацем» рассказал, как правильно вести себя при встрече с гадюкой.

Он подчеркнул, что наиболее распространенные ошибки — это попытки потрогать змею, ударить ее палкой или поймать. Чтобы избежать опасности, лучше всего спокойно удалиться на безопасное расстояние или обойти ее стороной.

«Если вы начинаете пытаться делать что-то с ней, совершать любые манипуляции, пытаться ее убить, поймать, чтобы принести домой, то в этих ситуациях происходит укус», — отметил эксперт.

По словам эксперта, гадюка чаще всего кусает из-за неосторожности человека или его любопытства. Однако встреча с гадюкой обычно не приводит к нападению, а ее укус редко становится смертельным.