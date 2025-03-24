Герпетолог Черлин сообщил, что невозможно предсказать последствия укуса гадюки

Герпетолог, доктор биологических наук Владимир Черлин поделился советами с RT о том, как нужно вести себя при встрече со змеей в лесу и что делать, если она все-таки укусила.

Черлин объяснил, что гадюки за людьми не гоняются. Они пытаются спрятаться либо сворачиваются. Эксперт добавил, что можно без опаски подойти к змее на метр и рассмотреть ее, но не стоит тыкать в рептилию палкой.

Бывает так, что человек наступает на змею и получает укус. В этом случае герпетолог рекомендует позвонить в службу спасения. Если рядом есть люди, то нужно оказать первую помощь.

По словам Черлина, спутнику человека, которого укусила гадюка, важно постараться его успокоить. Это тоже средство оказания первой помощи. Стресс способствует распространению яда по организму, поэтому пострадавшему нельзя паниковать.

В заключение эксперт добавил, что предсказать последствия укуса гадюки невозможно.