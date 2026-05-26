Единственный вид ядовитых змей в столичном регионе — это обыкновенная гадюка, рассказал герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT .

Она не нападает первой, а лишь защищается, когда ее пытаются поймать или убить. Чтобы избежать встречи с гадюкой в лесу, следует носить высокие ботинки или сапоги, а густую траву — шевелить палочкой или прутиком, объяснил эксперт.

Если укус все-таки произошел, важно сохранять спокойствие. Специалист подчеркнул, что на место укуса ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Такой подход может усугубить местные реакции.