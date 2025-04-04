Геронтолог Трофимова рассказала, что обнаружить слабоумие можно по рисунку циферблата

Геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала, как обнаружить признаки нейродегенеративных изменений.

Врач предложила пройти простой тест: человек должен нарисовать циферблат и указать на нем определенное время. По рисунку можно будет судить о состоянии головного мозга, написал сайт aif.ru.

Эксперт обратила внимание на то, что важно оценить аккуратность нарисованных часов, размер стрелок, наличие цифр внутри циферблата и правильность указания времени. Ошибки при выполнении теста могут указывать на наличие нейродегенеративных процессов.