Герой России Антон Старостин представилт Крым в президентской программе «Время героев»

Награжденный званием Героя России и участник СВО Антон Старостин принимает активное участие в государственной программе под названием «Время героев». Об этом рассказал «Крым 24».

Эта программа направлена на подготовку ветеранов к будущей карьере в государственных структурах и крупных компаниях. Старостин поделился, что он успешно завершил первую часть образовательного курса и его ожидают еще три модуля.

«У нас были занятия, на которых выступали спикеры: например, журналист Владимир Соловьев, а также наш Верховный Главнокомандующий и губернатор Белгородской области. Они рассказывали про управленческий опыт не по учебникам, а на практике», — рассказал Старостин.

Участники программы провели около месяца в Высшей школе государственного управления, где в конце первого модуля им предстояло сдать экзамены по пяти ключевым предметам.

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