Герой мема «Шоколад не виноват» заболел в тюрьме туберкулезом

Герой мема «Шоколад не виноват» Александр Гусейнов в третий раз оказался в заключении и заболел туберкулезом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Гусейнов получил срок за разбой и кражи из магазинов. В заключении он пожаловался на кашель и боль в груди. Обследование выявило туберкулез. Сейчас герой мема находится в спецучреждении в Пермском крае.

Гусейнов получил известность после участия в репортаже о заключенных в суде, где один из фигурантов сказал на камеру фразу, ставшую крылатой: «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло». Этот ролик завирусился в Сети в конце нулевых.

