Полномочный представитель президента в УрФО и Герой ДНР Артем Жога в интервью RT заявил о необходимости проведения «своеобразного Нюрнбергского процесса» над политиками из недружественных стран, которые продолжают разжигать конфликт на Украине.

«Многие из нынешних игроков, которые активно участвуют в продолжении конфликта, в своих странах, скорее всего, предстанут перед судом за хищения, растраты, превышение должностных полномочий. Хотелось бы провести своеобразный Нюрнбергский процесс», — сказал Жога.

По его мнению, эти люди намеренно тормозят мирные переговоры, опасаясь, что после окончания боевых действий внимание западных обществ переключится на расследования коррупционных схем и нецелевого использования средств, выделенных Киеву.