Геркулес, творог и куриные яйца включили в рацион служебных собак и щенков

МЧС России опубликовало проект приказа о новых нормах обеспечения продуктами питания служебных собак и щенков. Теперь в рацион животных, помимо 400 граммов говядины, баранины или конины, будут входить геркулес, кефир или молоко, творог и куриные яйца, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Взрослые собаки получат от 400 до 600 граммов различных круп, включая гречку и овсянку. Щенкам с месячного возраста будет предоставляться от 20 до 400 граммов мяса с постепенным увеличением. Также для двухнедельных щенков предусмотрены 150-500 граммов кефира или молока, а с трехнедельного возраста — 50-250 граммов творога и одно куриное яйцо.

В пояснительной записке указано, что нормы разработаны с учетом опыта Росгвардии. Это нововведение направлено на улучшение здоровья и работоспособности служебных собак