Гериатр Новоселов заявил, что к 2050 году количество долгожителей в мире может достичь 3,5 млн человек

В настоящее время в мире проживает около 700 тысяч человек старше 100 лет, и эта цифра продолжает увеличиваться. По данным врача-гериатра Валерия Новоселова, к 2050 году количество долгожителей может достичь 3,5 миллиона человек. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Геронтолог Валерий Новоселов в эфире заявил: «Люди старше 100 лет — это не редкость. Сегодня их на планете около 700 тысяч человек, недавно их было в сотни раз меньше. К 2050-му году их будет 3,5 миллиона, то есть их количество вырастет еще в пять раз».

Новоселов также отметил, что в России проживает около 17 тысяч человек старше 100 лет, из них пять тысяч мужчин и 12 тысяч женщин. Наибольшее количество долгожителей зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.