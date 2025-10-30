Гериатр Новоселов усомнился в возможности россиян дожить до 120 лет

Врач-гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов выразил сомнения относительно заявлений вице-премьера России Татьяны Голиковой о том, что нынешние поколения россиян смогут дожить до 120 лет. Об этом написал «Ридус» .

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что люди, которые стареют медленно, имеют потенциал прожить до 100 и даже до 120 лет. Однако врач Валерий Новоселов отметил, что на сегодняшний день процент долгожителей в России невысок: из 146 миллионов населения лишь 17 тысяч человек перешагнули рубеж в сто лет.

Новоселов подчеркнул, что подтвержденных случаев достижения возраста 120 лет в России и мире крайне мало. Он отнесся с долей скепсиса к рекордному случаю французской долгожительницы Жанны Луизы Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня, указывая на признаки возможной фальсификации данных. По его словам, в России врачи не сталкивались с пациентами старше 107–108 лет.