Герантолог Новоселов рассказал, что к 2050 году столетних людей будет более 3,5 млн

По мнению Валерия Новоселова, директора Научно-медицинского геронтологического центра, количество долгожителей, доживающих до 100 лет, в ближайшие десятилетия значительно увеличится. Об этом сообщил Life .

Он отметил, что на сегодняшний день на планете насчитывается около 500 тысяч столетних людей, а к 2050 году эта цифра вырастет до трех с половиной миллионов. По его мнению, такой рост обусловлен развитием медицины.

Ранее американские эксперты в области геронтологии заявили, что скорость увеличения средней продолжительности жизни в этом столетии замедлится, так как человек приближается к биологическим ограничениям своих возможностей.

Валерий Новоселов полностью согласен с этой точкой зрения. Однако остается открытым вопрос о том, что именно устанавливает этот природный предел долголетия. Геронтолог подчеркивает, что старение не сводится только к накоплению ошибок в клетках — это лишь один из многих известных механизмов сложного процесса.