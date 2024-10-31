Геомагнитная активность превысит показатели в ноябре в Ленобласти

В ноябре в Ленинградской области ожидается превышение допустимых показателей геомагнитной активности в несколько раз. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по топливно-энергетическому комплексу региона.
Там предупредили, что из-за аномальной геомагнитной активности могут произойти сбои в работе электрических приборов. Кроме того, метеозависимые люди могут ощущать воздействие вспышек на солнце.
Жителей области просят быть внимательными и не забывать о влиянии магнитных бурь на себя и бытовые приборы.
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