Геомагнитная активность превысит показатели в ноябре в Ленобласти

В ноябре в Ленинградской области ожидается превышение допустимых показателей геомагнитной активности в несколько раз. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по топливно-энергетическому комплексу региона.

Там предупредили, что из-за аномальной геомагнитной активности могут произойти сбои в работе электрических приборов. Кроме того, метеозависимые люди могут ощущать воздействие вспышек на солнце.

Жителей области просят быть внимательными и не забывать о влиянии магнитных бурь на себя и бытовые приборы.