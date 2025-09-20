«ГеоКурсор»: в 2025 году туристы из Москвы чаще выбирали для поездок Крым и Кубань

Летом 2025-го внутренний туризм в России увеличился на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные аналитиков ГеоКурсор от VK Predict.

Среди туристов преобладали жители городов с населением от 100 тысяч до миллиона человек — их доля составила 40%. Самыми популярными направлениями для них стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Нижегородская область.

Москвичи чаще всего выбирали для поездок Кубань, Ярославскую область и Крым. Туристы из Санкт-Петербурга предпочитали Москву и Новгородскую область.

Увеличился интерес к речным круизам. Продажи выросли на 7–10%, а загрузка теплоходов в пиковые месяцы достигла 90%.