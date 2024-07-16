ГЕОХИ РАН: температура в Красной Поляне не изменилась за 155 млн лет

Сотрудники ГЕОХИ РАН провели совместное исследование с коллегами, изучив юрские отложения Горного Крыма и Кавказа. Ученые пришли к выводу, что температура в регионе 155 миллионов лет назад была такой же, как сейчас. Об этом сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Многочисленные разрезы осадочных отложений представлены флишевой формацией, котооая характеризуется последовательным чередованием различных морских осадочных пород. Их можно без труда найти на Кавказе, в окрестностях Новороссийска, Геленджика, Сочи, Красной Поляны и Абхазии.

Анализ состава этих слоев, включая методы геохимии, позволил определить палеотемпературы, существовавшие в тот период.