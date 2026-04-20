Географ Шихов сообщил, что снегопады в Перми продлятся три дня

Снегопады обрушились на Пермь с раннего утра 20 апреля. Они могут продолжаться в течение нескольких дней, сообщил сотрудник ГИС-центра ПГНИУ и доктор географических наук Андрей Шихов в беседе с «ФедералПресс» .

По его словам, самые сильные осадки придутся на вторник, 21 апреля. Активное таяние снега начнется только днем в четверг, 23 апреля.

Снегопады затронули не только Пермь. Больше всего осадков за ночь понедельника выпало в Бисере (11 миллиметров), Губахе (восемь миллиметров) и Лысьве (шесть миллиметров). Самая большая высота снежного покрова в связи с сильными осадками в выходные зафиксирована в Березниках — 24 сантиметра.