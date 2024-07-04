Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН

Генеральная прокуратура России из-за роста числа побегов из колоний-поселений внесла представление директору ФСИН, все нарушения устранили. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере профилактики противоправного поведения и обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами. Директору ФСИН России с целью устранения выявленных недостатков вынесено представление», — заявили в генпрокуратуре.

Отмечается, что ФСИН приняла конкретные меры практического и организационного характера по исполнению требований прокуратуры. В результате этих мер по итогам пяти месяцев 2024 года число побегов из колоний-поселений удалось снизить более чем в три раза.

Ранее стало известно, что свыше тысячи осужденных эвакуировали из приграничных регионов России за год.