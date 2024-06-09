Умер генеральный директор ЗИЛ Сайкин

Председатель Мосгорисполкома и бывший генеральный директор московского завода ЗИЛ Валерий Сайкин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил сайт Федерации спортивной борьбы России.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Валерия Тимофеевича», — указали в пресс-службе.

С 1982 по 1986 год и с 1992 по 1995 год Валерий Сайкин руководил ЗИЛом. В 1986 году его избрали председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов, а в 1990 году он стал зампредседателя Совета министров РСФСР, но проработал в этой должности всего три месяца.

Ранее в Париже умер генеральный директор неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Он работал в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов. Делуар страдал от онкологического заболевания, он ушел из жизни в возрасте 53 лет.