Гендиректор Zecurion Раевский назвал видеокамеры главным риском кибербезопасности

Видеокамеры представляют главную угрозу кибербезопасности для крупных компаний, работающих в сфере интернета вещей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил генеральный директор специализирующейся на кибербезопасности компании Zecurion Алексей Раевский.

По его словам, хакеры используют эти устройства для создания бот-сетей и проведения DDoS-атак на крупные структуры, делая недоступными важные ресурсы.

«Это мы уже все проходили. В начале этого года через видеокамеры, как говорят, смогли убить главу иранского государства. То есть могли вычислить, где он находится, и нанести удар», — отметил он, добавив, что подобные атаки происходили и ранее.