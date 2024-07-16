Гендиректор «Вечерней Москвы» Рудницкий получил знак отличия по указу мэра

Таким образом власти города отметили плодотворную деятельность Рудницкого на благо столицы и ее жителей.

«Я считаю, что это не только мои заслуги, но и всего коллектива», — отметил обладатель награды.

Он напомнил о мероприятиях, которые «ВМ» провела к своему юбилею. Кроме того, специалисты занимались развитием проектов с «Движением Первых», а также департаментами и комплексами города, передала «Вечерняя Москва».