Гендиректор «Вечерней Москвы» Рудницкий получил знак отличия по указу мэра
Генерального директора АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгия Рудницкого указом мэра наградили знаком отличия «За безупречную службу городу».
Таким образом власти города отметили плодотворную деятельность Рудницкого на благо столицы и ее жителей.
«Я считаю, что это не только мои заслуги, но и всего коллектива», — отметил обладатель награды.
Он напомнил о мероприятиях, которые «ВМ» провела к своему юбилею. Кроме того, специалисты занимались развитием проектов с «Движением Первых», а также департаментами и комплексами города, передала «Вечерняя Москва».