Гендиректор TelecomDaily Кусков высказался о запрете сим-карт для детей

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что запрет использования сим-карт детьми до 14 лет может быть связан не столько с борьбой с мошенничеством, сколько с защитой детей от нежелательного контента. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.Ru» .

По мнению эксперта, главная сложность при внедрении таких ограничений — техническая. Нужно достоверно определять, что сим-картой пользуется именно ребенок. Один из возможных вариантов — родители при оформлении номера информируют оператора о том, что он предназначен для несовершеннолетнего, написало URA.RU.

Денис Кусков также усомнился, что дети младшего возраста действительно являются приоритетной целью для злоумышленников.

«Если ребенок получает доступ к материалам, не предназначенным для его возраста, ничего хорошего в этом нет», — отметил эксперт.

По его словам, мошенников гораздо больше интересуют пожилые люди. У ребенка 10–11 лет, как правило, нет самостоятельного доступа к банковским приложениям или «Госуслугам», а его карта обычно привязана к родительскому счету.