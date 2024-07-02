Гендиректор Telecom Daily Кусков: в России максимальная скорость мобильного интернета достигает 900 мегабит в секунду

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что в Японии ученые поставили новый рекорд по передаче данных по оптоволокну — 402 Терабита в секунду. По его словам, такой сверхскоростной интернет пока не нужен обычным пользователям.

В России максимальная скорость мобильного интернета достигает 900 мегабит в секунду. В дальнейшем, когда контент станет еще более требовательным и большим по объему, высокая скорость пригодится.

«Что касается проводного интернета, скорость на уровне одного гигабита. Пока этих скоростей более чем достаточно, чтобы обеспечить работу всех областей», — добавил Кусков.

Сейчас Россия находится на шестом месте в мире по доступности интернета.