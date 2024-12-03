Гендиректор Telecom Daily Кусков посоветовал не хранить на смартфоне пароли и компрометирующие фото

ПИН-коды от банковских карт, пароли и компрометирующие медиафайлы могут оказаться у мошенников в случае, если они получат доступ к вашему смартфону, поэтому лучше всего не хранить личные данные в телефоне. Об этом заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Москвой 24».
Он отметил, что злоумышленники могут завладеть персональной информацией, установив на устройство специальную программу. Для этого они отправляют СМС или сообщение в мессенджерах с ссылкой на вредоносный софт.
После перехода по указанному адресу гаджет перестает работать или на него загружается вирусная программа, похищающая доступ к личным данным, добавил Кусков.
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