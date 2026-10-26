Гендиректор Solar Staff Шинкаренко заявил, что к 2030 году устареют около 39% навыков работников

К 2030 году около 39% существующих навыков работников изменятся или устареют. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил гендиректор Solar Staff Роман Шинкаренко.

Бизнес все чаще оценивает не формальные признаки, а способность специалиста применять новые навыки на практике, отметил эксперт Шинкаренко. По его словам, новая компетенция — это не просто владение инструментом, а умение увидеть, где технология принесет пользу, вписать ее в рабочий процесс и убедиться в достоверности результата. Эксперт добавил, что растет спрос на универсальных специалистов, способных объединять экспертизу из разных сфер, что особенно востребовано при работе с фрилансерами.

Шинкаренко считает, что удачный кейс расскажет о профессионализме больше, чем резюме, и поможет бизнесу снизить риск ошибки. При этом новые технологии не умаляют значения базовых профессиональных и человеческих качеств. Компаниям эксперт советует оценивать компетенции по реальным задачам, а специалистам — собирать подтверждения того, что навыки помогают работать быстрее и качественнее.