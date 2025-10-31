Гендиректор сети кофейн Амирян рассказал, что заведения осваивают приемы высокой кухни ради молодежи

Генеральный директор сети кофеен Гнел Амирян рассказал «Газете.Ru» , что приемы высокой кухни все чаще можно встретить в меню городских кофеен. Причина — в предпочтениях молодого поколения посетителей.

По словам эксперта, зумеры ищут эмоции в обыденных вещах, и им важно, чтобы еда и напитки вызывали реакцию, цепляли сенсорику. «Им важно, чтобы еда вызывала реакцию, цепляла сенсорику. Отсюда интерес к текстурам и нестандартным сочетаниям, таким как хрустящие топпинги, взрывные шарики... Это одна из причин, почему бабл-дринк сейчас на пике популярности», — отметил Амирян.

Специалист подчеркнул, что для молодежи важен не только вкус, но и визуальный и тактильный эффект. Именно поэтому напитки, дающие «вау»-эффект, набирают огромную популярность, их хочется показать друзьям в социальных сетях, написал KP.RU.

Эксперименты с подачей блюд и напитков, ранее свойственные высокой кухне, теперь активно внедряются в меню кофеен. В будущем молекулярные техники могут стать нормой и в обычных кафе, предсказывает эксперт. Грибной суп могут подавать в чашке для капучино, а сэндвич превратить в арт-объект.